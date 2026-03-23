Veidos Valmieras pils viesu istabu
Valmieras novada pašvaldība uzsāk jauna projekta īstenošanu – “Valmieras pils viesu istabas izveide”. Paredzēta Valmieras pilsdrupu dienvidaustrumu un dienvidrietumu mūru konservācija, lai novērstu to drupšanu un bīstamību teritorijas apmeklētājiem, kā arī izveidot jaunu ārtelpas labiekārtojumu – universāla pielietojuma brīvdabas terasi-estrādi.
2026. gadā paredzēts veikt pilsdrupu mūru konservāciju, bet 2027. gadā īstenos jaunās terases-estrādes būvniecību.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt valsts nozīmes kultūras pieminekli “Valmieras pilsdrupas un pilsētas viduslaiku nocietinājumi” un tā apkārtni, izveidojot kultūrvietu “Valmieras pils viesu istaba” kā iekļaujošu, ilgtspējīgu un inovatīvi izmantojamu publisku telpu, kas kalpo sabiedrības vajadzībām, uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina kopienas stiprināšanu, paplašina kultūras mantojuma piekļūstamību un kultūras izziņas iespējas.
Izveidojot jauno kultūrvietu, plānots piedāvāt Valmieras novada pašvaldības iedzīvotājiem un tūristiem izzinošus un interaktīvus pasākumus, kultūrizglītības norises – darbnīcas, tradicionālo prasmju aktivitātes, sezonālas un tematiskas iniciatīvas (Muzeju nakts, Valmieras svētki, Eiropas mantojuma dienas), kā arī dot telpu sabiedrības veidotiem pasākumiem – kopradē balstītam kultūras procesam.