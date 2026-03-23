Upēs galvenokārt turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās
Lielākajā daļā Latvijas upju turpinās ūdens līmeņa kritums, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Daugavā pēdējās dienās nav bijušas būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas, līdzīga situācija prognozēta arī tuvākajās dienās.
Aiviekstē ūdens līmenis pazeminājies tikai par dažiem centimetriem.
No krastiem izgājusi Svētes upe
Aizvadītajās dienās sniega kušanas rezultātā Jelgavas pusē no krastiem izgāja Svētes upe, appludinot vairākas zemāk esošās zonas.
Misas upē, kur iepriekš saglabājās augsts ūdens līmenis, tas sācis pazemināties straujāk.
Ezeros turpinās ledus kušana. Sniegs Latvijā praktiski nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales dienvidu daļā.
Izteka no Lubāna ezera
Šoziem sniega sega Latvijā bijusi īpaši bagātīga, salīdzinot ar pēdējiem pieciem gadiem. Arī ledus kārta Latvijas upēs šoziem ir izveidojusies ...
Ūdens temperatūra upēs un jūrā ir galvenokārt +2..+5 grādi.
Šonedēļ brīžiem gaidāms lietus, bet nokrišņi nebūs pietiekami lieli, lai būtiski ietekmētu ūdens līmeni upēs.