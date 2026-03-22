“Iestājušies slikti laiki” - zem krāsns Valmierā atrod 44 gadus senu meistara vēstuli
Šopavasar Valmierā, remontējot kādu privātmāju un demontējot vecu mūra krāsni, zem tās atrasts neparasts pagātnes vēstījums. Krāsns meistars savulaik zem mūrējuma bija paslēpis ar roku rakstītu vēstuli, kurā dalījies gan ar savām domām par darbu, gan ikdienas apstākļiem, vienlaikus atstājot ziņu nākamajiem atradējiem.
Kā vēsta Valmieras ziņas, vēstulē meistars raksta, ka viņu sauc Kārlis Kalnietis un viņš ir no Valmieras. Darbi veikti 1982. gada septembrī. Ar ironiju viņš piebilst, ka izmantotie materiāli ir nekvalitatīvi, tāpēc par paveikto nekādu garantiju dot nevar. Tāpat viņš norāda, ka darbus tolaik uzraudzījis “būvuzņēmējs” Zvirbulis — šo vārdu meistars apzināti licis pēdiņās, skaidri liekot saprast, ka arī par viņa profesionalitāti nav bijis augstās domās.
“Kas ir mājas īpašnieks, nezinu — visu kārto Zvirbulis, lēnām iedzerdams šņabi, tīrīdams saimniekam kabatu. Darba apstākļi slikti — visa māja šķirbaina, gar logiem svilpo vējš, spraugas nav aizdarītas, elektrības nav, apmests nav un grīdas nav. Skurstenis arī uzmūrēts ļoti slikti — domāju, vidējais kanāls neizturēs centrālapkures slodzi. Haltūristi naudu saņem, bet saimnieki, kad nāks dzīvot iekšā, visu to tikai redzēs,” rakstīts vēstulē.
Atsevišķa vieta vēstulē atvēlēta ikdienas dzīves aprakstam: pārtikas trūkumam, gaļas un sviesta neesamībai veikalos, kā arī augstajām alkohola cenām — apmēram seši rubļi par pudeli. “Iestājušies slikti laiki,” secina vēstules autors.
Vēstule tiek noslēgta ar motivējošu ziņu nākamajām paaudzēm: “Lai dzīvo Latvija! Latviešiem stipriem būt! Lasīt šo vajadzētu pēc gadiem 20! Interesanti, kā tad būs…”
Liktenis gan lēma citādi — vēstuli izlasīja nevis pēc 20, bet pēc 44 gadiem. Šodien šīs rindas uztveramas kā interesanta laikmeta liecība, kurā savijas vēlīnā padomju laika sadzīves grūtības, ironija un cerība uz labāku nākotni neatkarīgā Latvijā.
Komentāros arī tiek minēts, ka podnieks Kalnietis Kārlis katrā mūrētajās krāsnīs vai plītīs mēdza atstāt šādus vēstījumus.