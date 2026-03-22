Nedēļas otrajā pusē termometra stabiņš varētu pārsniegt +15 grādu atzīmi
Nākamās nedēļas otrajā pusē Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona, tomēr arī laiks kļūs siltāks, vēsta sinoptiķi.
Latvijā pirmdien gaidāms sauss un mierīgs laiks, bet turpmākajās dienās mākoņu un nokrišņu kļūs vairāk, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī uz pirmdienu būs neliels mākoņu daudzums, laiks saglabāsies sauss un pūtīs lēns vējš. Vietām veidosies migla, kas redzamību apgrūtinās ne vien nakts stundās, bet arī rīta agrumā. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1...-4 grādiem.
Rīgā nakts būs lielākoties skaidra un sausa, pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma 0...-2 grādu robežās. Rīgā pirmdienas naktī būs pārsvarā skaidras debesis, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu divi līdz četri metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +1 grāds, bet piepilsētā tā pazemināsies līdz -1 grādam.
Pirmdien Rīgā gaidāms visai saulains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu trīs līdz seši metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +13 grādus. Pirmdien daudzviet valstī diena būs salīdzinoši saulaina un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7...+12 grādiem, vietām piekrastē gan joprojām būs par kādu grādu vēsāks.
Jaunās darba nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies plašs ciklons no ziemeļiem, tādēļ debesis atkal biežāk klās mākoņi. No otrdienas nokrišņu daudzums valsts teritorijā palielināsies, bet gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā līdz šim. Nedēļas otrajā pusē Latviju no rietumiem varētu sasniegt jauna nokrišņu zona, kā arī laiks kļūs siltāks - naktīs saglabāsies pozitīva gaisa temperatūra, un pastāv iespējamība, ka dienās termometra stabiņš pārsniegs +15 grādu atzīmi.