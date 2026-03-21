Valsts Ieņēmuma dienesta ēka./Ilustratīvs attēls.
Šodien 12:44
Aicina pieteikties nominācijai "Godprātīgs nodokļu maksātājs 2026"
Labklājības ministrija (LM), Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) aicina pieteikties nominācijai "Godprātīgs nodokļu maksātājs 2026", informēja LVRA prezidents Andris Kalniņš (ZZS).
Nominācijas mērķis ir godināt uzņēmumus un organizācijas, kas demonstrē augstu atbildību, veiksmīgu uzņēmējdarbību un godprātību nodokļu saistību izpildē.
Nominācijas sertifikātus varēs saņemt uzreiz pēc pieteikuma apstiprināšanas, ne retāk kā reizi divās nedēļās. Vienlaikus periodiski notiks pieņemšana pie labklājības ministra Reiņa Uzulnieka (ZZS) ar svinīgu sertifikātu pasniegšanu klātienē. Plānota arī sertifikātu pasniegšana pašvaldībās Uzulnieka vizīšu laikā.
Dalībniekiem, kuri iesniegs savu pieteikumu līdz šā gada 30. martam, būs iespēja saņemt nominācijas sertifikātu svinīgā pasākuma nominācijas atklāšanā, kas notiks šogad 2. aprīlī plkst. 14 viesnīcā "Riga Islande Hotel".