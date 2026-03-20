Rīgas bērnudārzos aizdomas par salmonelozi: pašvaldība uzrauga situāciju un veic nepieciešamos drošības pasākumus
Saistībā ar bērnu saslimšanas gadījumiem divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, galvaspilsētas pašvaldība ir pieprasījusi paskaidrojumus no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, lai noskaidrotu iespējamos saslimšanas cēloņus, ziņo Iveta Bulāne, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, ka bērnudārzu vide ir droša visiem audzēkņiem, tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai infekcijas avots tiktu pēc iespējas ātrāk noskaidrots.
Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādēs tiek veikti nepieciešamie drošības pasākumi, tostarp telpu pastiprināta dezinfekcija.
Rīgas pirmskolu izglītības iestādes ir saņēmušas rekomendācijas no Slimību profilakses un kontroles centra turpmākai rīcībai, kā arī tām ir uzdots nodrošināt nepārtrauktu saziņu ar bērnu vecākiem, tai skaitā arī brīvdienās, lai operatīvi iegūtu informāciju par iespējamiem jauniem saslimšanas gadījumiem.
Pašvaldība turpina sekot situācijas attīstībai, sazinās ar SPKC epidemiologiem un nepieciešamības gadījumā lems par papildu drošības pasākumu ieviešanu iestādēs.