Starptautiskā meklēšanā izsludināta no Vācijas pazudusī Māra Meinharde - iespējams, bijusi ceļā uz Latviju
No Vācijas pazudusi 1992. gadā dzimusī Māra Meinharde — iespējams, sieviete devusies Latvijas virzienā.
Par Māras Meinhardes pazušanu sociālajā tīklā “Facebook” ziņo viņas māsa Ieva. Viņa norāda, ka pazudusī sieviete ir kalsnas miesasbūves, ar gariem, tumšiem matiem, kurus visbiežāk nēsā saņemtus.
Pēdējā saziņa ar ģimeni notikusi šā gada 12. martā. Zināms, ka Māra Meinharde izgājusi no savas dzīvesvietas Vācijā, Kollnburgā, Viechtach apkārtnē, un devusies prom ar melnu BMW 118 automašīnu, kuras valsts reģistrācijas numurs ir NO8463.
Sievietes pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Pastāv iespēja, ka viņa varētu būt devusies Latvijas virzienā.
Valsts policija portālam Jauns.lv apstiprināja, ka ir saņemts iesniegums par Māras Meinhardes bezvēsts prombūtni. Sieviete ir izsludināta starptautiskā meklēšanā, un policija turpina meklēšanas pasākumus.
Valsts policija un tuvinieki aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Māras Meinhardes iespējamo atrašanās vietu vai kurš sievieti ir redzējis. Par jebkādu informāciju aicina ziņot, zvanot pa tālruni +371 25555115 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.