Siguldas novadā izvietoti papildu konteineri tekstila šķirošanai
Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” ir izvietojusi trīs jaunus tekstila šķirošanas konteinerus Siguldas novadā, paplašinot pieejamību Inčukalna pagastā un Siguldā un kopējo konteineru skaitu palielinot līdz 14. Iedzīvotāji aicināti nodot tīru apģērbu, apavus un mājas tekstilu, tā samazinot nešķiroto atkritumu apjomu un veicinot atkārtotu apriti.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, konteineri izvietoti trīs vietās – divi Inčukalna pagastā un viens Siguldā.
Tekstila šķirošanas konteineru izvietošana Inčukalna pagastā ir viens no “JUMIS” soļiem, lai padarītu atkritumu šķirošanu pieejamāku visās uzņēmuma darbības vietās. Sākot atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna pagastā pagājušā gada novembrī, “JUMIS” apņēmās pakāpeniski paplašināt šķirošanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.
Jaunie tekstila šķirošanai paredzētie konteineri atrodas adresēs:
- Nītaures iela 22, Sigulda (pie degvielas uzpildes stacijas “Virši”);
- Gaujaslīču iela 41, Gauja, Inčukalna pagasts (publiskais šķirošanas punkts);
- Plānupes iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts (publiskais šķirošanas punkts, blakus atkritumu šķirošanas laukumam).
Līdz ar to “JUMIS” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” Siguldas novadā izvietojis jau 14 publiski pieejamus konteinerus tekstila šķirošanai.
Tāpat tekstilu iespējams nodot arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos “Zemdegas”, Siguldā, Zinātnes ielā 11, un laukumā “Dzelzceļa stacija Inčukalns”, Siguldas pagastā, dzelzceļa stacija “Inčukalns” (ieeja no Plānupes iela), to darba laikā.