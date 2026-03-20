112
Šodien 11:43
Apzagts bārs "Ezītis miglā" - meklē video redzamo jaunieti, kurš nozaga alus mucu
Pagājušajā piektdienā, 13. martā, "Grēcinieku Ezītis miglā" tika apzagts, un no uzņēmuma tika nozagta alus muca, sociālajos tīklos informē uzņēmums.
Zādzība notika laika posmā no plkst. 23.25 līdz 23.40.
Apsargātā teritorijā esošā videonovērošanas kamera ir iemūžinājusi zādzību veikušo jaunieti, kuru pašlaik meklē. Ja Tev ir kāda informācija par šo notikumu, lūdzu, sazinies ar uzņēmumu, rakstot ziņu.
Katra sniegtā informācija ir ļoti vērtīga un var palīdzēt atrisināt šo gadījumu.