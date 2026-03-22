Izsludināts metu konkurss Jomas ielas labiekārtojuma un vizuālās identitātes izveidei
Jūrmalas pašvaldība aicina ainavu arhitektus, arhitektus un dizainerus piedalīties metu konkursā “Jomas ielas labiekārtojuma un vizuālās identitātes izveide”, lai radītu mūsdienīgu, funkcionālu un estētiski kvalitatīvu risinājumu pilsētas centrālajai gājēju promenādei.
Jomas iela ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Latvijā - gājēju posmu ik gadu šķērso aptuveni 3 miljoni apmeklētāju. Teju 1,1 kilometru garā promenāde veidojusies kā Jūrmalas komerciālais centrs, kur atrodas kafejnīcas, restorāni, saldējuma tirdzniecības vietas un sezonālas aktivitātes.
Dažādos laikos īstenotu būvniecības un labiekārtojuma risinājumu uzslāņojums, kā arī atšķirīgā reklāmas un izkārtņu estētika ir radījusi vides fragmentāciju.
Konkursa mērķis ir iegūt mūsdienīgu, vizuāli un telpiski kvalitatīvu Jomas ielas publiskās ārtelpas labiekārtojuma un vizuālās identitātes risinājumu, kas būtu funkcionāls visa gada garumā un stiprinātu Jūrmalas pievilcību gan iedzīvotājiem, gan viesiem, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un tūrisma pieaugumu.
Žūrija vērtēs arhitektoniski telpisko un ainavisko kvalitāti, labiekārtojuma sistēmas funkcionalitāti un loģiku, pieejamības un ilgtspējas principu ievērošanu, vizuālās identitātes un dizaina vadlīniju kvalitāti.
Konkursa kopējais godalgu fonds ir 10 000 eiro. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Elektroniskās iepirkumu sistēmas vietnē.
Metus var iesniegt Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā Dubultos, Pils ielā 1, iepriekš piesakot ierašanos pa tālruni +371 62001010, ne vēlāk kā līdz 10. jūnija plkst. 16.00.
Autors: Kultūrtelpas un vides dizaina centrs