Šodien 07:08
Piektdiena gaidāma pārsvarā saulaina
Piektdien Latvijā būs visai saulains laiks, dienas pirmajā pusē Latgalē un Sēlijā saglabāsies daudz mākoņu, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +7..+10 grādus, bet daļā piekrastes diena nebūs siltāka par +3..+6 grādiem.
Rīgā laiks skaidrosies un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Jūras vēja dēļ maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +3 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +7 grādiem dienvidos.
No jauna pastiprinās anticiklona ietekme. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1015 hektopaskāliem Latgales austrumos līdz 1021 hektopaskālam Kurzemes rietumos.
Jau ziņots, ka plkst. 16.46 būs ekvinokcija un Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais pavasaris.