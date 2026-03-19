Drošības apsvērumu dēļ Tērvetē slēgts 39 metrus augstais skatu tornis
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) dabas parkā Tērvetē drošības apsvērumu dēļ uz remonta laiku apmeklētājiem nebūs pieejams 39 metrus augstais skatu tornis, liecina LVM publicētā informācija.
Uzņēmuma eksperti pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma veikuši koka skatu torņa tehnisko apsekošanu un konstatējuši bojājumus.
Dabas parka vadītājs Kristaps Didže skaidro, ka skatu tornim fiksēti vairāki konstruktīvo elementu bojājumi, tāpēc pieņemts lēmums torni slēgt, kamēr tiek vērtētas torņa atjaunošanas iespējas.
LVM speciālisti regulāri apseko savā pārziņā esošos tūrisma objektus - purva laipas, skatu platformas, piknika vietas un citus objektus. Īpaša uzmanība tiekot pievērsta skatu torņiem - ik gadu atbilstoši normatīvajiem aktiem torņus apseko LVM darbinieki, bet reizi piecos gados visiem torņiem tehnisko apsekošanu veic sertificēti būvinženieri, kuri gatavo atzinumus un vajadzības gadījumā norāda veicamos remontdarbus.
Jau ziņots, ka LVM 2025. gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 604,564 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 36,1% - līdz 204,319 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.