Augsto degvielas cenu dēļ daļa lauksaimnieku šaubās, vai šogad ir vērts strādāt
Augsto degvielas cenu dēļ daļa lauksaimnieku šaubās, vai šogad ir vērts strādāt, trešdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.
Viņš atzīmēja, ja daba šogad pavasarī lauksaimniekiem ir labvēlīga, tad citi apstākļi rada sarežģījumus.
Tostarp Lazdiņš minēja, ka kopš kara sākuma Tuvajos Austrumos ir strauji palielinājušās energoresursu cenas, taču degviela kopā ar minerālmēsliem veido līdz 40% no kopējām ražošanas izmaksām, un tas ir faktors, kas ietekmēs visu lauksaimniecības nozari.
Tāpat "Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētājs norādīja, ka ir lauksaimnieki, kuri apver, vai šogad vispār ir vērts kaut ko darīt.
"Šis pavasaris būs indikators, kurā virzienā saimniecības aizies, jo tās tiešām apsver domu, labāk nedarīt neko. Ja pēdējos trīs gadus šī nozare ir nesusi zaudējumus, tad varbūt tiešām labāk ir neko nedarīt. Tiek meklētas alternatīvas. Protams tas nav tik viegli tām saimniecībām, kurām ir kredītsaistības," teica Lazdiņš.
Vienlaikus viņš arī norādīja, ka šogad pavasaris Latvijā ir vizuāli ir ļoti labs, ņemot vērā, kāda bija ziema. "Šobrīd situācija ir laba. Protams, ne visās vietās un ne visos reģionos," teica Lazdiņš.
Biedrība "Zemnieku saeima" ir lauksaimnieku organizācija, kas dibināta 1999. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Latvijas lauksaimniecību un dārzkopību, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas lauksaimniekiem. Biedrības biedri ir 800 mazu un lielu saimniecību no visas Latvijas.