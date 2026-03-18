Vakcinācijai pret ērču encefalītu ir jābūt valsts apmaksātai, uzskata Imunizācijas valsts padomes vadītāja
Vakcinācijai pret ērču encefalītu ir jābūt valsts apmaksātai - tas ir sen zināms nepadarīts mājasdarbs, intervijā Latvijas Radio norādīja Imunizācijas valsts padomes vadītāja Dace Zavadska.
Viņa uzsvēra, ka Latvija ir endēmiska valsts. Ar ērču encefalīta vīrusu inficētas ērces ir visā Latvijā, arī pilsētvidē, viņa uzsvēra.
Turklāt Latvija ir viena no retajām valstīm, kur ir izplatīts ērču encefalīts un ir sastopami visi trīs vīrusa apakštipi. "Mēs esam tā vieta, kur noteikti šai vakcinācijai būtu jābūt valsts programmā. Tas diemžēl tā nav - ne bērniem, ne pieaugušajiem," skaidroja Zavadska.
Infektoloģe skaidroja, ka veselības aprūpes ekonomisti ir pierādījuši, ka tas būtu ļoti daudzkārt izmaksu efektīvi. "Es ceru, ka to ir dzirdējuši, dzirdēs un gribēs dzirdēt tie, kas par to domā un ir atbildīgi," uzsvēra speciāliste.
Aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka šogad Slimību profilakses un kontroles centrs valsts apmaksātu bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu organizē astoņos novados - Ventspils, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Talsu, Saldus, Cēsu, Limbažu un Tukuma novadā. Septiņiem novadiem, kuri bija augsti endēmisko teritoriju sarakstā pērn, klāt nācis Limbažu novads.
Visi bērni minētajā vecuma grupā, kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.
Imunizācijas valsts padome, kuru vada Zavadska, ir aicinājusi atsākt politiska līmeņa diskusiju par vakcinācijas pret ērču encefalītu iekļaušanu valsts imunizācijas kalendārā, atsaucoties uz jaunākajiem ekonomiskajiem izvērtējumiem, kas apliecina vakcinācijas izmaksu efektivitāti.