"Bite Latvija" pārtraukusi 3G tīkla darbību Rīgā
Mobilo sakaru operators SIA "Bite Latvija" naktī uz 18. martu pārtraukusi 3G tīkla darbību Rīgā, pavēstīja kompānija.
"Bite Latvija" informē, ka tas ir noslēdzošais posms uzņēmuma plānā pārtraukt 3G pārklājumu visā valstī, lai resursus izmantotu jaudīgāku un efektīvāku 4G un 5G tehnoloģiju attīstībai.
"Pārejot no novecojušās infrastruktūras uz modernākiem 4G un 5G risinājumiem, mēs nodrošinām efektīvāku frekvenču izmantošanu," norāda "Bite Latvija" Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs, piebilstot, ka 3G tehnoloģijas atslēgšana ir loģisks posms mobilo sakaru attīstībā.
Kompānijā arī atgādina, ka 3G tīkla atslēgšana var ietekmēt vecākas ierīces un SIM kartes. Neskaidrību gadījumā kompānijas klienti ir aicināti sazināties ar "Bite Latvija" speciālistiem.
2025. gadā "Bite Latvija" 3G tīklu atslēdza lielākajā daļā Latvijas - pilsētās un novados Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē.