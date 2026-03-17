Dailes teātrī iestudēta izrāde bērniem "Runcis zābakos"
Teātris turpina iestudēt muzikālās izrādes. Režisors Mārtiņš Meiers kopā ar Dailes teātra 10. aktieru studiju un jaunajiem skatuves mākslas profesionāļiem uz Dailes teātra Lielās zāles skatuves interpretējis Jāņa Lūsēna mūziklu "Runcis zābakos". Iestudējuma pirmizrāde – 20. martā.
Muzikālā izrāde "Runcis zābakos" būs skanīga, krāsaina un spilgta jauno autoru fantāzija par zināmo stāstu, kura centrā ir omulīgais dēkainis – runcis.
Reiz kādā vakarā kopā sanāk bariņš draugu. Svinību iemesls? Kaķa dzimšanas diena! Un kā gan labāk svinēt manierīgo pūkaini, ja ne stāstot pasaku, kurā tas spēlē galveno lomu?
Šis būs stāsts ne tikai par mīlestību pret kaķiem, drosmi un slaveno Runci zābakos, bet arī par mūsdienās šķietami apdraudētu aktivitāti – dziedošu, rotaļīgu un radoši brīvu kopābūšanu. Kā no nekā uzburt kaut ko? Kā kopā stāstīt pasaku? Kurš vairs atceras, kā tur bija? Reiz sensenos laikos dzīvoja… Tēvs… Nē, māte. Trīs brāļi. Nē taču, kaķis! Un tu būsi princese, bet tu – trešais tēvadēls, un tu – briesmonis, un tu būsi karalis! Auj zābakus un sākam!
Dailes teātra aktieris un režisors Mārtiņš Meiers, veidojot šo izrādi, strādā kopā ar jauno scenogrāfu Emīlu Jansonu, jauno horeogrāfi Sintiju Skrabi un jaunajiem dramaturgiem Patrīciju M. Keišu un Aleksandru Baronu. Visai radošajai komandai izrādes iestudēšana uz Dailes teātra Lielās zāles skatuves ir jauna pieredze.
Izrāde būs lieliski piemērota pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem no 5 līdz 12 gadiem. Pirmizrādes svinības teātrī iecerētas īpašas un ilgs vairākas dienas. Gan pirmizrādes dienā 20. martā, gan 21. martā un 22. martā teātra foajē ikvienam būs jauka iespēja pārtapt par kaķi – tikt pie runča ūsām un skaista deguna, ļaujoties sejiņas apgleznošanai. Tāpēc teātris uz pirmizrādi un izrādēm 21. martā un 22. martā mazākos skatītājus aicina ierasties nedaudz laicīgāk.