Pirmdien valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, bet Latgalē spīdēs saule
Valsts rietumu un centrālajā daļā debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām gaidāma arī dūmaka.

Pūtīs lēns vējš, Latgalē - mērens dienvidu vējš ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +2..+7 grādi, valsts austrumu daļā - līdz +13 grādiem.

Rīgā saglabāsies apmācies laiks un palaikam līs. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +5 grādiem.

Pār Latviju stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens aptuveni 1015 hektopaskāli, Latgalē līdz 1018 hektopaskāliem jūras līmenī.

