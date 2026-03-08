Mairis Briedis nav apmeklējis gandrīz pusi Rīgas domes sēžu
Apkopots saraksts ar Rīgas domes deputātiem, kuri visbiežāk kavējuši šī sasaukuma domes sēdes. Tajā pārliecinošā līderpozīcijā izvirzījies pie frakcijām nepiederošais deputāts Mairis Briedis.
Pirmā šī sasaukuma Rīgas domes sēde notika pagājušā gada 27. jūnijā. Briedis to neapmeklēja un līdz gada beigām nebija uz vēl četrām domes sēdēm. Šogad Briedis nav bijis vēl uz divām no līdz šim piecām notikušajām domes sēdēm.
Tādējādi kopumā Briedis ir kavējis septiņas no 18 līdz šim notikušajām šī sasaukuma Rīgas domes sēdēm.
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāts Sergejs Dolgopolovs pagājušajā gadā nav bijis uz četrām domes sēdēm un šogad - uz vēl vienu Savukārt cits pie frakcijām nepiederošs deputāts - Valērijs Petrovs - 2025. gadā nebija uz trim sēdēm, bet šogad nav apmeklējis vēl divas. Šajā Rīgas domes sasaukumā kopumā bijušas tikai trīs sēdes, kuras apmeklējuši visi deputāti.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Briedis neieradās arī uz pirmo Rīgas domes sēdi, šajā laikā publiskojot foto no aizvadītiem treniņiem Itālijā. Vēlāk viņš taisnojās, ka nav ieradies uz sēdi, jo "neviens viņam neesot pateicis, kad jāierodas".