FOTO: "Puķes nedziedē zilumus!" Rīgā aizvadīts jau astotais Sieviešu solidaritātes gājiens

8. martā Rīgā tika aizvadīts astotais biedrības "Centrs Marta" rīkotais Sieviešu solidaritātes gājiens, kurā pulks skaits dalībnieku pulcējās, lai iestātos par dzimumu līdztiesību, sieviešu drošību un cieņu sabiedrībā.
Daudzi gājiena dalībnieki ieradās uz pasākumu ar plakātiem un simboliku, kas pauda atbalstu sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesībai. "Ziedi nedziedē zilumus!", "Sieviešu tiesības ir cilvēktiesības!", "Drosību, nevis ziedus!" - vēstīja daži uzraksti uz sanākušo plakātiem.
Pasākums tradicionāli sākās pie Brīvības pieminekļa, kur tika aizvadītas uzrunas, bet pēc tam dalībnieki devās gājienā pa Kaļķu, Šķūņu un Jēkaba ielu līdz Jēkaba laukumam. Gājienu organizēja "Centrs Marta", bet vadīja biedrības interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite. Gājiens šogad notika jau astoto reizi.
Organizatori uzsvēra, ka, lai arī pēdējos gados panākts progress sieviešu tiesību jomā, pilnīga dzimumu līdztiesība joprojām nav sasniegta ne Latvijā, ne citur pasaulē. Sievietes un meitenes joprojām biežāk saskaras ar vardarbību, nevienlīdzīgām iespējām un sabiedrības spiedienu pakļauties dzimumstereotipiem. Pasākuma rīkotāji norādīja, ka pārmaiņas iespējamas tad, kad sabiedrība ir vienota un skaļi iestājas par sieviešu tiesībām.