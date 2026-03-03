VUGD aicina Dienvidkurzemes novada trešo un ceturto klašu skolēnus piedalīties konkursā par drošību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona pārvalde (KRP) sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldi rīko konkursu par drošību “Vai esi gudrāks par ugunsdzēsēju glābēju Guntiņu?”. Konkurss tiek organizēts, lai pievērstu Dienvidkurzemes novada trešo un ceturto klašu skolēnu uzmanību VUGD darbam, ugunsdzēsēja glābēja profesijai, ugunsdrošības un citiem drošības jautājumiem. Konkurss norisināsies no 2. marta līdz 24. aprīlim, kad norisināsies konkursa fināls VUGD KRP Aizputes postenī.
Konkursa pirmās kārtas uzdevums ir izstrādāt un iesniegt plakātu par ugunsdrošību, kas ir pašu radīts, radošs vizuāla formāta darbs (zīmējums, gleznojums, kolāža, kas ir ne mazāks kā A3 izmērā) vai pašu veidotu video (ne garāku par 2 minūtēm). Desmit labāk novērtētie darbi tiks virzīti konkursa otrajai kārtai – dalībai konkursa finālā, kas norisināsies 24. aprīlī plkst. 12.00 KRP Aizputes postenī (Ceriņu ielā 8A, Liepājā). Tiem, kuri būs tikuši finālā – būs jāveic 10 kontrolpunkti, lai parādītu savas zināšanas par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Kontrolpunktus nodrošinās VUGD, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde un Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija.
Konkursā tiks apbalvotas trīs labākās komandas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu, kā arī tiks piešķirta VUGD un Dienvidkurzemes novada Izglītības
pārvaldes simpātiju balva par sagatavotajiem mājasdarbiem. Komanda, kura kopvērtējumā iegūs pirmo vietu, balvā saņems iespēju visai klasei doties ekskursijā uz Rīgu un apmeklēt Latvijas Ugunsdzēsības muzeju gida pavadībā.