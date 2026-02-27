Rīga gatavojas lieliem pavasara plūdiem
Šodien sasaukta Rīgas domes Civilās aizsardzības komisija, lai izvērtētu gatavību pavasara paliem un iespējamiem plūdiem, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
"Šī ziema mums ir sagādājusi ļoti lielu sniega un ledus apjomu, un tas nozīmē paaugstinātu plūdu risku tajās Rīgas teritorijās, kuras tradicionāli ir applūstošas," norāda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Ja iestāsies straujš atkusnis un līs lietus, šis risks būtiski pieaugs. Rīgas rīcībā ir četri kuteri, motorlaivas, kā arī ūdens atsūknēšanas mašīnas, augstspiediena sūkņi un cita tehnika.
Mērs skaidro, ka ir apzināti resursi, kartēts iedzīvotāju blīvums un precīzi zināms, kurās vietās un cik cilvēkiem varētu būt nepieciešama palīdzība.
"Vienlaikus esam gatavi, ja nepieciešams, sniegt atbalstu arī kaimiņu pašvaldībām, un uzturam ciešu saikni ar visiem atbildīgajiem dienestiem, lai apdraudējuma gadījumā varētu rīkoties nekavējoties," saka mērs.
Civilās aizsardzības komisijas laikā analizēta aktuālā meteoroloģiskā prognoze, veikts plūdu risku izvērtējums, kā arī pārrunāta iesaistīto dienestu un iestāžu operatīvā gatavība. Papildus plūdu riskam tika vērtēts arī kritiskās infrastruktūras stāvoklis un pieejamo resursu nodrošinājums.
Atsevišķi tika vērtēta situācija teritorijās ar paaugstinātu applūšanas risku un preventīvo pasākumu nodrošinājums šajās zonās, kā arī tika pārrunāta iespējamā palīdzības sniegšana citām pašvaldībām plūdu gadījumā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī atbildīgo dienestu publiskotajiem paziņojumiem.