Sestdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies jau krietni virs nulles
Sestdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 6 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.
Jau naktī gaisa temperatūra nepazemināsies zem 0 grādiem. Naktī debesis aizklās mākoņi, kas valsts lielākajā daļā palaikam atnesīs lietu. Dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, un nakts gaitā daudzviet izveidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs plus 1, plus 4 grādi.
Arī Rīgā naktī mākoņi aizklās debesis, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, naktī izveidosies dūmaka. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 2, plus 3 grādi.
Sestdien dienā lielākoties būs mākoņains laiks, vien brīžiem valsts dienvidos debesis skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un daudzviet saglabāsies migla. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 3, plus 6 grādu robežās.
Galvaspilsētā dienā saglabāsies mākoņains laiks, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Gaidāma migla un dūmaka. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra Rīgā būs no plus 3, līdz plus 5 grādiem.