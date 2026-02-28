Novadu ziņas
Šodien 18:15
Aktīvās atpūtas parkā Līvānu novadā ir iespēja bez maksas iznomāt slēpošanas inventāru
Ikvienam interesentam Grīvas aktīvās atpūtas parkā ir iespēja bez maksas iznomāt slēpošanas inventāru!
Pieejams inventārs gan bērniem, gan pieaugušajiem, piemērots klasiskajam solim un slidsolim.
Nomas punkts jau kļuvis ļoti pieprasīts — to apmeklējuši vairāk nekā 450 slēpot gribētāji. Vidēji tie ir 16 apmeklētāji dienā, bet apmeklējuma rekords sasniegts 15. februārī, kad inventāru iznomāja 50 cilvēki!
Nomas un trases darbību nodrošina biedrības “Veloklubs Līvāni” brīvprātīgie, kuri neatkarīgi no laikapstākļiem velta savu brīvo laiku, lai veicinātu ziemas sporta aktivitātes.
Darba laiks:
• Darba dienās: 18:00–22:00
• Nedēļas nogalēs: 10:00–22:00
Pakalpojums būs pieejams tik ilgi, kamēr saglabāsies slēpošanai labvēlīgi laikapstākļi.
Grīvas parkā laipni gaidīti arī tie, kuri vēlas slēpot ar savu personīgo inventāru.