VIDEO: Torņakalnā pa sliedēm pārvietojas pavisam atkailinājies vīrietis; traucēta vilcienu satiksme
Šovakar, 26. februārī, ap plkst. 18.30 Torņakalna dzelzceļa stacijas apkārtnē manīts vīrietis, kurš bez apģērba pārvietojies pa dzelzceļa sliedēm Rīgas virzienā. Notikušais, iespējams, ir viens no iemesliem, kādēļ ceturtdienas vakarā kavējas vairāki vilcienu reisi.
AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, informē, ka tehnisku iemeslu dēļ kavējas vairāki reisi Tukuma un Jelgavas līnijās. Vienlaikus uzņēmumā skaidrots, ka vilciena Tukums II (plkst. 16.45)–Rīga (plkst. 18.15) kustība policijas izsaukuma dēļ aizkavējusies par aptuveni 25 minūtēm, jo persona neatļauti pārvietojusies pa sliežu ceļu.
PV skaidro, ka kavējumi Tukuma līnijā radušies arī tehnisku iemeslu dēļ. Posmā, kur VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) veic remontdarbus, pieejams tikai viens sliežu ceļš, kas ierobežo satiksmes organizēšanu un neļauj vilcienus novirzīt pa paralēlu ceļu. Kamēr tika novērsti tehniskie traucējumi, radās papildu kustības kavējumi.
Uzņēmums atgādina, ka vilciena kavējuma vai reisa atcelšanas gadījumā pasažieri var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par papildu izdevumiem. Biļetes, kas iegādātas kasē, iespējams nodot turpat, savukārt pieteikumu iespējams iesniegt arī elektroniski uzņēmuma mājaslapā, PV klientu apkalpošanas centrā Rīgas Centrālajā stacijā vai biļešu kasēs.