Kad drīkst ieslēgt sirēnas? Ieslodzījuma vietu pārvalde skaidro, kādos gadījumos operatīvie auto drīkst atkāpties no CSN
Nesen kāds Jauns.lv lasītājs piedzīvoja satraucošu ainu – divas Ieslodzījuma vietu pārvaldes automašīnas ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem lielā steigā traucās viena otrai pretim. Tā kā šāds skats ir retums un raisīja bažas par iespējamu ārkārtas situāciju, Ieslodzījuma vietu pārvalde sniegusi skaidrojumu par notikušo.
Kā Jauns.lv informēja aculiecinieks, 25. februāra rītā pretējos virzienos ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem lielā ātrumā tuvojās divas Ieslodzījuma vietu pārvaldes automašīnas. Izskatījās, ka tās steidzami dodas viena otrai pretim, un uz brīdi pat radās sajūta, ka notiek kāda nopietna operācija.
Pārvalde portālam Jauns.lv skaidroja, ka 2026.gada 25.februārī, saskaņā ar noteikto darba uzdevumu, iestādes darbinieki izmantoja operatīvo transportlīdzekli: "Detalizētākā informācija par operatīvā transportlīdzekļa maršrutu un tā izmantošanu netiek sniegta, iestādes darba specifikas un drošības apsvērumu dēļ."
Vienlaikus tiek skaidrots, ka operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar speciālo gaismas un skaņas signālu un to izmantošana notiek stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Speciālo gaismas un skaņas signālu lietošanu regulē Ceļu satiksmes likums un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi".
Noteikumu Nr. 279 29. punkts paredz, ka operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus, tostarp sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai, personu dzīvības un veselības aizsardzībai, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma normām operatīvā transportlīdzekļa vadītājs, pildot neatliekamu dienesta uzdevumu un lietojot ieslēgtas zilas bākugunis kopā ar speciālo skaņas signālu, drīkst atkāpties no Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, ja tiek nodrošināta ceļu satiksmes drošība.