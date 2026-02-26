Ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji konstatēja, ka degšana vairs nenotiek, bet telpās ir piedūmojums.
Šodien 10:20
Mazsalacā ar dūmiem saindējies cilvēks. Nelaimes iemesls - gaužām muļķīgs
Piedegot ēdienam, Mazsalacas pagastā trešdien ar dūmiem saindējies cilvēks, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Trešdien ap plkst. 12 tika saņemts izsaukums uz Valmieras novada Mazsalacas pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens. Ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji konstatēja, ka degšana vairs nenotiek, bet telpās ir piedūmojums. Uz grīdas atradās cilvēks, kurš negadījumā bija cietis. Ar nestuvju palīdzību glābēji nogādāja cilvēku līdz mediķiem. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, 32 uz glābšanas darbiem, bet vēl septiņi izsaukumi bija maldinājumi.