Liepājas teātris "Jūras vārtos" izrādīs dokumentālo varoņeposu "Latviešu raķetes"
Trešdien, 25. martā, plkst. 19.00 teātra namā "Jūras vārti" būs skatāms Liepājas teātra iestudējums "Latviešu raķetes", kas nav tikai par Latvijas bobsleja vēsturi, bet arī par latviešu vīriešiem – tautas varoņiem.
Izrādes “Latviešu raķetes” režisors ir Regnārs Vaivars, bet vēsturiskos personāžus atveido Mārtiņš Kalita, Valts Skuja, Kārlis Artejevs, Artūrs Irbe, Kārlis Ērglis, Hugo Puriņš, Armands Kaušelis, Kaspars Kārkliņš un Sandis Pēcis. Skatītāji varēs ielūkoties Latvijas bobsleja vēsturē – režisors intervējis 21 bobslejam tuvu stāvošu personu, veidojot savu skatījumu uz notikumiem.
Latvijas bobsleja pirmsākums meklējams 20. gadsimta 80. gados, kad inženieris un kamaniņu sporta treneris Rolands Upatnieks pilnīgi tukšā vietā (PSRS un Latvijā šāda sporta veida vēl nebija) radīja PSRS izlasi, kurā 95 procenti bija latvieši. Rolanda Upatnieka inženiera un menedžera talants radīja īstu revolūciju šajā 100 gadus vecajā sporta veidā, bet viņa projektētās kamanas visā pasaulē sauca par "Latviešu raķetēm".
"Viņš izdarīja tiešām ģeniālas lietas. Skaidrs, ka kopā ar citiem, tomēr viņš bija lokomotīve, un viņš dabūja arī lielus sitienus. Nebija tā, ka viņu paijāja un glaudīja! Arī šīs "latviešu raķetes", ko viņš ar inženieriem izgudroja, taču brutāli aizliedza," stāsta aktieris Mārtiņš Kalita, kurš izrādē atveido Rolandu Upatnieku.
Režisors Regnārs Vaivars uzsver, ka šis iestudējums nebūt nav par sportu: "Tas ir stāsts par cilvēku, kurš iet pret straumi un tikai tādā veidā rada ūdensdzirnavas. Tas sasniegums ir patiešām unikāls, neviens cits neko tādu nav panācis – četros gados no debitantiem kļūt par olimpiskajiem medaļniekiem. Un to visu viņš darīja uz nojausmu, uz intuīciju, nedarot kā visi. Šī izrāde nav par sportu, bet latviešu vīriešiem – Lāčplēšiem – tautas varoņiem. Latvieši var, varēja un varēs."
Pavisam nesen “Latviešu raķetes” piedzīvoja savu olimpisko debiju, jo februāra sākumā iestudējums tika izrādīts Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu kultūras programmā. Izrāde saņēmusi piecas “Spēlmaņu nakts” nominācijas un ieguvusi galveno balvu kā gada labākā lielās formas izrāde.