Valsts meža dienests: var sākties stirnu bojāeja
Valsts meža dienests brīdina, ka saistībā ar dziļo sniega segu un pavasara tuvošanos, kas noved pie atkušņiem un sērsnas, var sākties stirnu bojāeja.
Šobrīd vissmagākie dzīves apstākļi stirnām ir Latgalē, kur ir biezākā sniega sega. Ziemā stirnas ēd rupjas konsistences pārtiku – sīkus koku un krūmu zariņus, pumpurus, mētras un pat sūnas.
Dziļš sniegs un sērsna apgrūtina stirnu pārvietošanos un barošanos. Līdztekus stirnas var nodarīt pastiprināti lokālus bojājumus jaunaudzēm.
Vienlaikus dienests atgādina, ka stirnu bojāeja jeb krišana ir dabiskas atlases process, kurā iet bojā galvenokārt vecie un vārgie jaunie dzīvnieki, taču izdzīvo stiprākie. Īpaši bīstami stirnām šajā laikā ir klaiņojoši suņi.
Stirnām speciāli palīdzēt nav nepieciešams. Pietiks, ja cilvēki stirnas lieki netraucēs un pieskatīs savus suņus. Ja ir liela vēlme palīdzēt stirnām dziļa sniega apstākļos, tad labākais, ko var darīt, ir sniegt iespēju stirnām piekļūt apšu, kārklu un pīlādžu zariņiem.
Tāpat var izvietot raupju un kvalitatīvu sienu – āboliņu vai lucernu. Nevajadzētu stirnu uzturēšanās vietās atstāt ar proteīnu un cieti bagātu pārtiku (graudus, maizi, kukurūzu utt.), jo šajā laikā stirnas nespēj to sagremot.
Pēc Valsts meža dienesta vērtējuma 2025./2026. gada medību sezonā Latvijā mitinājās 202 tūkstoši stirnu.