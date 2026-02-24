Saldus novada pašvaldībai jauns bezemisiju autobuss skolēnu pārvadājumiem Novadnieku pagastā
Saldus novada pašvaldība noslēgusi projektu “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana” un saņēmusi jaunu 19 vietīgu elektrisko autobusu skolēnu pārvadājumiem Novadnieku pagastā.
Saldus novada pašvaldība ziņo, ka īstenotais projekts “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Saldus novada pašvaldībā” ir veiksmīgi noslēdzies – piektdien saņemts jaunais bezemisiju autobuss skolēnu pārvadājumiem.
Transportlīdzeklis ir veiksmīgi notestēts un atzīts par atbilstošu visām noteiktajām prasībām, līdz ar to tas ir gatavs uzsākt darbu, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pārvadājumus.
Jaunais elektriskās piedziņas autobuss ar 19 pasažieru sēdvietām turpmāk apkalpos maršrutu Novadnieku pagasta teritorijā dzīvojošajiem skolēniem, kuri dodas uz izglītības iestādēm Saldū.
Projekta ietvaros iegādāta arī pārvietojama 30 kW uzlādes iekārta, kas uzstādīta Avotu ielā 12, Saldū, nodrošinot elastīgu un efektīvu autobusa uzlādi ikdienas vajadzībām.
Autobusu piegādāja SIA Electrify. Līgumcena par bezemisiju autobusu ir 229 500,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.