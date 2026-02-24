Zemgalē aizturēts varmāka, kurš izvaroja un draudēja nogalināt savu dzīvesbiedri
Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai krimināllietu pret kādu vīrieti, kurš deviņu gadu garumā bija fiziski un emocionāli vardarbīgs pret savu sievu un bērnu.
Kopumā vīrietim inkriminēti pieci noziedzīgi nodarījumi, tostarp, izvarošana. Kā teikts apsūdzībā, deviņu gadu garumā vīrietis laulāto vardarbīgi kontrolēja un regulāri izteica draudus nogalināt, atņemt bērnus vai izšķirties. Vīrietis sievieti pazemoja un apsaukāja, kopdzīves laikā pret sievieti tika vērsta arī fiziska vardarbība. Dusmās un alkohola reibumā apsūdzētais sievu regulāri ir sitis ar dūrēm pa galvu un žņaudzis.
Apsūdzētais arī piespiedis sievieti stāties dzimumattiecībās, lai gan viņa to nevēlējās. 2022. gada pavasarī, saņemot atteikumu no laulātās stāties ar viņu dzimumattiecībās, vīrietis sadusmojies, kļuvis agresīvs un sievieti žņaudzis. Pēc tam viņš sievieti izvarojis.
Citkārt alkohola reibumā vīrietis sievai regulāri izteica draudus viņu nogalināt. Vienā no šādām reizēm apsūdzētais draudējis sievietes ķermeni sadalīs gabalos un pēc tam vairākkārt metis nazi sievas virzienā.
Sieva vīra izteiktos draudus uztvēra kā reālu apdraudējumu savai veselībai un dzīvībai, un viņai bija pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, teikts apsūdzībā. Vīra ilgstošās vardarbīgās rīcības rezultātā sieviete izjuta trauksmes un apdraudējuma sajūtu, negatīvas domas un posttraumatiskā stresa simptomus.
Turklāt fiziskā izrēķināšanās ar sievu, draudēšana un apsaukāšana daudzkārt notikusi arī abu kopīgo bērnu klātbūtnē. Vīrietis arī veica ilgstošu fizisku un emocionālu vardarbību pret meitu, apzinoties, ka meita ir materiāli un emocionāli atkarīga no viņa. Meitas piecu līdz astoņu gadu vecumā apsūdzētais viņu regulāri pēra ar siksnu, kā arī sita ar rokām pa kājām. Apsūdzētais arī bērnu emocionāli iespaidoja ar draudiem nogalināt viņas māti.
Piedzīvotās vardarbības rezultātā meitenei radīta psihotrauma, izraisot negatīvas atmiņas, baiļu un nedrošības sajūtu, bailes no tēva, nevēlēšanos viņu satikt, raizes par mātes drošību, pausts apsūzībā.