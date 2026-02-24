"Talsu autotransports" šofera trūkuma dēļ otrdien atcēlis vairākus autobusu reisus
AS "Talsu autotransports" šoferu trūkuma dēļ otrdien atcēlusi 10 autobusu reisus Jelgavas virzienā.
"Talsu autotransports" otrdien ir atcēlis reisu maršrutā Jelgava-Saldus, kas bija plānots plkst. 6.28, reisu Jelgava-Eleja-Pilsrundāle-Bauska, kas bija plānots plkst. 7.20, reisu Vārpa-Tušķi-Jelgava, kas bija plānots plkst. 7.23, reisu Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava, kas bija plānots plkst. 9, kā arī reisu Saldus-Jelgava, kas bija plānots plkst. 9.55.
Tāpat kompānija ir atcēlusi reisu Jelgava-Vircava, kas bija plānots plkst. 14.15, reisu Vircava-Jelgava, kas bija plānots plkst. 14.40, reisu Jelgava-Ošas-Staļģene-Jelgava, kas bija plānots plkst. 15.15, reisu Jelgava-Valgunde-Tīreļi (Rīgas iela), kas bija plānots plkst. 17.40, kā arī reisu Tīreļi (Rīgas iela)-Valgunde-Jelgava, kas bija plānots plkst. 18.20.
Jau ziņots, ka "Talsu autotransports" 2024. gadā strādāja ar 9,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 31,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,5% - līdz 966 764 eiro. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 218 809 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". "Talsu autotransporta" patiesais labuma guvējs ir Jānis Ernests Neimanis.