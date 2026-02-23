Otrdiena gaidāma mākoņaina, bet vietām debesis skaidrosies
foto: Evija Trifanova/LETA
Jūrmala pavasara atkusnī pie Dubultiem.
Sabiedrība

Otrdiena gaidāma mākoņaina, bet vietām debesis skaidrosies

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdiena Latvijā gaidāma mākoņaina, taču vietām debesis skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdiena gaidāma mākoņaina, bet vietām debesis ska...

Ciklona ietekmē naktī debesis būs lielākoties mākoņainas. Centrālajos un austrumu rajonos turpināsies snigšana, vietām austrumos snigs stipri, lokāli valsts dienvidos gaidāms arī slapjš sniegs un neliela atkala. Ceļi būs slideni un brīžiem snigšanas laikā būtiski pasliktināsies redzamība.

Naktī pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš un gaiss atdzisīs līdz -1, -5 grādiem.

Arī galvaspilsētā debesis būs mākoņainas un palaikam gaidāms sniegs. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pieturēsies -1, -2 grādu robežās.

Dienā laiks būs mākoņains, taču vietām debesis skaidrosies. Snigšana turpināsies austrumu rajonos. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +1, -3 grādiem.

Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs -1, -2 grādi.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa