Šodien 15:20
Turnīrs “Sigulda 2026” pulcē ap 700 džudistu no piecām valstīm
Siguldā aizvadīts 17. Starptautiskais džudo turnīrs “Sigulda 2026” , kas pulcēja ap 700 sportistu no piecām valstīm.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, aizvadītajā nedēļas nogalē, 14. un 15. februārī, Siguldā pulcējās ap 700 džudistu, lai parādītu savas labākās cīņas 17. Starptautiskajā džudo turnīrā “Sigulda 2026”. Sacensībās startēja sportisti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Gruzijas.
Kopskaitā startēja 43 klubi. Komandu vērtējumā 3. vietu izcīnīja Jūrmalas Sporta skola, 2. – džudo klubs “Sensei”, bet čempioni bija Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola. Džudo klubs “Sigulda” noslēdza turnīru 15. pozīcijā, iegūstot divas zelta, vienu sudraba un divas bronzas medaļas.
Džudo kluba “Sigulda” rezultāti:
- Kristiāna Kauliņa (U16) – 1. vieta;
- Krišjānis Mālnieks (U12) – 1. vieta;
- Domioniks Dmitrijevs (U12) – 2. vieta;
- Rūdolfs Kojāns (U16) – 3. vieta;
- Kārlis Dzintars (U21) – 3. vieta.