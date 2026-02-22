11. tramvaja maršrutā šogad plānots pārbūvēt pieturu "Rusova iela/VID"
Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 11. tramvaja maršrutā šogad plānots pārbūvēt pieturu "Rusova iela/VID", pavēstīja uzņēmums.
Uzņēmumā norādīja, ka šogad plānots pārbūvēt sliežu ceļus pieturvietā un, izvērtējot pasažieru plūsmas, arī pašu pieturvietu "Rusova iela/VID" abos braukšanas virzienos.
Tādējādi darbu veikšanai ir izsludināts iepirkums, kas ir daļa no projekta par tramvaja pieturvietu pārbūvi un sliežu ceļu posmu atjaunošanu 11. tramvaja maršrutā no Krišjāņa Barona ielas līdz Mežaparkam.
Projekta īstenošana notiek pa posmiem atbilstoši pieejamajam finansējumam, atzīmēja uzņēmumā.
Pretendenti pieteikumus iepirkumā par pieturas "Rusova iela/VID" pārbūvi var nosūtīt līdz 9. martam.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums 2024. gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.