Svētdien gaiss Latvijā varētu iesilt līdz +2 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 08:50
Svētdien gaiss Latvijā varētu iesilt līdz +2 grādiem
Svētdien gaiss Latvijā varētu iesilt līdz +2 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Svētdien brīžiem uzspīdēs saule, un nokrišņi būs gaidāmi tikai dienas pirmajā pusē austrumu un vietām vēl centrālajos rajonos. Joprojām atsevišķos rajonos pastāvēs atkalas varbūtība.
Rietumu puses vējš saglabāsies brāzmaināks piekrastē, bet vakarā jau visā valstī dominēs lēns vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -2...+2 grādi.
Lai gan Rīgā diena būs lielākoties sausa, saules stari caur mākoņiem izlauzīsies tikai dienas otrajā pusē. Pūtīs pārsvarā mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas uz vakarpusi pierims. Gaiss iesils līdz 0...+2 grādiem.