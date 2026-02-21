Meteņu svinēšana Vecrīgā (2026. gada 21. februāris)
FOTO: Vecrīgā ar biedējošām maskām svin Meteņus
Šodien Vecrīgā notika Meteņu svinēšana, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Svētki tika atklāti plkst. 12 ar ugunskura iedegšanu Rātslaukumā un maskoto gājienu pa Vecrīgu.
Svētku laikā notika vizināšanās ragavās, tradicionālo masku izstāde, radošās darbnīcas, Meteņdienas gadatirgus un citas aktivitātes.
Uz skatuves Rātslaukumā kāpa grupas "Juuk" un "Tautumeitas", notika danči kopā ar Jelgavas folkloras kopu "Dimzēns", kā arī plkst. 17 gaidāms uguns bumbas sadedzināšanas rituāls un hiphopa mākslinieka Fiņķa koncerts.
Pasākuma laikā varēs satikt tradicionālās Meteņu maskotās grupas - ķekatas, budēļus, Meteņa bērnus, piedalīties spēkošanās un lielīšanās sacīkstēs, kā arī veikt dažādus rituālus.
Meteņi latviešu tradīcijās ir saistīti ar pavasara gaidīšanu, kad tiek pavadīta ziema un modināts pavasaris. Tas ir viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lielo dienu.
Meteņu svinēšanas laiks ik gadu mainās, ņemot vērā Mēness kalendāru, tos svin otrajā jaunajā mēnesī pēc ziemas saulgriežiem.