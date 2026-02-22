Jūrmalas Sporta skolas mākslas vingrotājas – Polina Gordejeva, Darja Zuravlova, Elza Kupriša, Marta Ločmele, Melisa Jakušenoka ar savām trenerēm Olgu Timofejevu un Ingu Jefimovu.
Novadu ziņas
Šodien 12:40
Jūrmalas mākslas vingrotājām panākumi starptautiskajās sacensībās Dubaijā
Starptautiskajās mākslas vingrošanas sacensībās WINGS WINTER CUP 2026, kas norisinājās Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti), Jūrmalas Sporta skolas mākslas vingrotājas demonstrēja augstvērtīgu sniegumu un izcīnīja vairākas godalgotas vietas.
Sacensībās piedalījās 300 vingrotājas no 17 valstīm. Sacensību galvenā tiesnese bija Starptautiskās Vingrošanas federācijas prezidente, apliecinot turnīra augsto organizatorisko un sportisko līmeni.
Jaunākajā – 2013. gadā dzimušo – grupā Polina Gordejeva izcīnīja 1. vietu daudzcīņā, kļūstot par uzvarētāju savā vecuma kategorijā.
Senioru sporta klasē (2010. gadā dzimušo grupā) Marta Ločmele izcīnīja 1. vietu daudzcīņā, kā arī trīs zelta medaļas:
- vietu vingrojumā ar apli;
- vietu vingrojumā ar vālēm;
- vietu vingrojumā ar bumbu.
2012. gadā dzimušo grupā Darja Zuravlova ieguva 5. vietu daudzcīņā un 2. vietu vingrojumā ar bumbu, savukārt viņas komandas biedre Elza Kupriša izcīnīja divas sudraba medaļas:
- 2. vietu vingrojumā ar apli;
- vietu vingrojumā ar vālēm.