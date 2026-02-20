Drošības apsvērumu dēļ Latvijā neielaiž trīs ārvalstniekus
Ceturtdien drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā liegta vienam Moldovas, vienam Uzbekistānas un vienam Kazahstānas pilsonim, informēja Valsts robežsardze.
Ceturtdien nav konstatēti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas - Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti tikai divi cilvēki.
Jau ziņots, ka valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.