Šoferu trūkuma dēļ AS "Talsu autotransports" atceļ 10 reisus Jelgava virzienā
Šoferu trūkuma dēļ AS "Talsu autotransports" ceturtdien, 19. februārī, ir atcēlusi kopumā desmit autobusu reisus Jelgavas virzienā, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Savukārt trešdien, 18. februārī, no rīta SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" bija atcēlusi divus reisus maršrutā Skrunda-Gobas.
"Talsu autotransports" ceturtdien atcēla reisu maršrutā Jelgava-Saldus, kas bija plānots plkst. 6.28, reisu maršrutā Jelgava-Eleja-Pilsrundāle-Bauska, kas bija plānots plkst. 7.20, reisu maršrutā Vārpa-Tušķi-Jelgava, kas bija plānots plkst. 7.23, reisu maršrutā Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava, kas bija plānots plkst. 9, kā arī reisu maršrutā Saldus-Jelgava, kas bija plānots plkst. 9.55.
Tāpat atcelts "Talsu autotransporta" reiss maršrutā Jelgava-Vircava, kas bija plānots plkst. 14.15, atpakaļvirziena reiss maršrutā Vircava-Jelgava, kas bija plānots plkst. 14.40, reiss maršrutā Jelgava-Ošas-Staļģene-Jelgava, kas bija plānots plkst. 15.15, reiss maršrutā Jelgava-Valgunde-Tīreļi (Rīgas iela), kas bija plānots plkst. 17.40, kā arī atpakaļvirziena reiss maršrutā Tīreļi (Rīgas iela)-Valgunde-Jelgava, kas bija plānots plkst. 18.20.
Jau ziņots, ka "Talsu autotransports" 2024. gadā strādāja ar 9,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 31,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,5% - līdz 966 764 eiro. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 218 809 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". "Talsu autotransporta" patiesais labuma guvējs ir Jānis Ernests Neimanis.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2023. gadā strādāja ar 11,994 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās trīs reizes - līdz 30 752 eiro. Jaunāki finanšu dati nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 696 069 eiro. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Vitālijs Komars.