Vīrietim par netiklām darbībām ar pameitām un izvarošanu piespriests 25 gadu cietumsods
Vidzemes rajona tiesa pirmdien kādam vīrietim par netiklām darbībām ar savām pameitām, kā arī vienas no viņām un kādas sievietes izvarošanu piemēroja brīvības atņemšanu uz 25 gadiem un probācijas uzraudzību uz trim gadiem, informēja prokuratūrā.
Vīrietis laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam dzīvoja ar savas dzīvesbiedres mazgadīgo meitu un daudzkārt pret viņas gribu, pielietojot vardarbību, veica netiklas darbības un dzimumaktus. Patēvs izmantoja situācijas, ka atradās ar cietušo divatā un neviena nebija līdzās, lai spētu iztraucēt viņa noziedzīgās darbības.
Vīrietis apzināti izmantoja cietušās uzticēšanos viņam kā ģimenes loceklim un savu autoritāti. Pameita nespēja pilnībā izprast ar viņu veikto darbību mērķi un nozīmi, kā arī nespēja pretoties viņa veiktajām darbībām nenobriedušās personības un vīrieša fiziskā pārspēka dēļ, norāda apsūdzības uzturētāji.
Jau kopš deviņu gadu vecuma meitene bija pakļauta vīrieša seksuālo tieksmju apmierināšanai un vienpadsmit gadu vecumā pirmo reizi tika izvarota, teikts apsūdzībā.
Ar veiktajām darbībām apsūdzētais apdraudēja viņas dzimumneaizskaramību, traucēja cietušās garīgo attīstību un pareizas izpratnes par tikumību veidošanos. Meitenei bija nodarītas fiziskas un emocionālas ciešanas un radītas smaga rakstura psiholoģiskas sekas, uzsver izmeklētāji.
Apsūdzētais veica netiklas darbības arī ar otru savu nepilngadīgo pameitu, kas noticis no 2005. līdz 2006. gadam.
Savukārt 2007. gada martā vīrietis mašīnā uzņēmis kādu sievieti, kura pārvietojusies ar gadījuma automašīnām. Pielietojot vardarbību un draudus, vīrietis sievieti izvaroja.