Valmieras novada dāvinātais ģenerators glābj no aukstuma Tripiļas bērnu centru pēc raķešu apšaudes
Valmieras novada pašvaldības dāvinātais elektroenerģijas ģenerators ir sasniedzis galamērķi Ukrainā un jau palīdz nodrošināt siltumu Kijivas apgabala Tripiļas izglītības un rehabilitācijas centrā. Kā ziņo iestādes vadība, palīdzība saņemta kritiskā brīdī – tūlīt pēc tam, kad centrs cieta Krievijas raķešu apšaudē.
Kā aizkustinošā pateicības vēstulē Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam un novada iedzīvotājiem raksta centra direktore Tamāra Korha, 3. februārī iestāde piedzīvoja smagu raķešu uzbrukumu. Tika bojāti izglītības iestādes ēku korpusi – bērni un darbinieki palika neaizsargāti pret ziemas salu.
“Speciālistu brigāde ģeneratoru pieslēdza ļoti ātri. Meistari atzina, ka tas ir patiešām jaudīgs un labs. Jūs mūs izglābāt no aukstuma šī vārda vistiešākajā nozīmē,” vēstulē uzsver Korha.
Pašlaik centrā uzturas 72 bērni ar invaliditāti. Viņiem, viņu vecākiem un 70 skolas darbiniekiem Valmieras novada dāvinātais 20 kW dīzeļģenerators ir kļuvis par vienīgo garantu, lai bērni varētu turpināt mācības un uzturēties siltumā, kamēr ēku korpusi tiek remontēti un tiem atjauno elektrības piegādi no elektrotīkla.
Lēmumu par 10 728,28 eiro vērtā ģeneratora dāvināšanu Valmieras novada pašvaldības dome pieņēma 29. janvārī. Jau 2. februārī iekārta tika nodota fondam “Ziedot.lv” un ar Ukrainas vēstniecības Latvijā atbalstu operatīvi nogādāta uz Kijivas apgabalu.
Direktore Korha savā vēstulē īpaši izceļ Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Oksanas Kiriļukas iesaisti palīdzības organizēšanā, kā arī pateicas visiem Valmieras iedzīvotājiem arī par iepriekšējo gadu atbalstu – siltajām zeķēm, lukturiem un pārtiku, kas ir sūtīta jau kopš kara sākuma.
“Draugus iepazīst nelaimē. Paldies, mēs jūtam jūsu sirds siltumu!” teikts vēstulē, uzsverot, ka tieši šāda praktiska palīdzība palīdz ukraiņiem saglabāt ticību uzvarai un izturēt visgrūtākos brīžus.
Valmieras novada pašvaldība turpina mērķtiecīgi atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus un tās enerģētisko noturību. Kopš 2022. gada nogales šis ir jau ceturtais jaudīgais ģenerators, ko pašvaldība un Valmieras novada uzņēmēji nosūtījuši Ukrainas kritiskās infrastruktūras atbalstam.