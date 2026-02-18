Siguldas novada pašvaldības centrālo pārvaldi vadīs Baiba Eglīte
Siguldas novada dome apstiprinājusi Baibu Eglīti par izpilddirektora vietnieci un centrālās pārvaldes vadītāju. Ar plašu pieredzi pašvaldību pārvaldībā un uzsvaru uz atklātu komunikāciju Eglīte vadīs deleģētos uzdevumus, lai veicinātu novada saimniecisko un administratīvo izaugsmi.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, noslēdzies konkurss uz Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka, centrālās pārvaldes vadītāja amatu. 22. janvārī Siguldas novada dome sēdē apstiprināja Baibu Eglīti amatā. Darbu pašvaldībā izpilddirektora vietniece sāka 2. februārī.
“Savā darbā par vienu no galvenajiem stūrakmeņiem uzskatu atklātu komunikāciju – gan ar kolēģiem un iestāžu darbiniekiem, gan, pats būtiskākais, ar novada iedzīvotājiem. Mana pieredze rāda, ka tieši izskaidrojošs darbs un abpusēja sapratne ir atslēga veiksmīgai jautājumu risināšanai. Esmu gandarīta par līdz šim paveikto un ar lielu atbildību un enerģiju esmu gatava sniegt savu ieguldījumu Siguldas novada attīstībā, pieņemot jaunus izaicinājumus pašvaldības darbā.”
Baibai Eglītei ir liela pieredze pašvaldību pārvaldē, attīstības projektu vadībā un vietējo kopienu iniciatīvās. Viņa labi pārzina lēmumu pieņemšanu un sadarbību starp iestādēm, kā arī ir strādājusi privātajā sektorā. Viņas stiprās puses ir komunikācija, cilvēku vadība un efektīvas darba metodes. B. Eglīte ir bijusi izpilddirektora vietniece Cēsu novada pašvaldībā un pagasta pārvaldes vadītāja Limbažu novada Viļķenes pagastā.
B. Eglīte ieguvusi profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskolā, studējot arī biznesa vadību Austrijā Leonardo da Vinci programmas ietvaros. Papildus stiprinātas zināšanas vadības, komunikācijas, komandas darba un pašvaldību darba organizācijas jomās.
Kā izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte atbildēs par pašvaldības nolikumā noteikto funkciju izpildi, kā arī realizēs izpilddirektora deleģētos uzdevumus, lai veicinātu novada saimniecisko un administratīvo izaugsmi.