Atklāta augsta riska ievainojamība - lietotājus aicina nekavējoties atjaunināt “Google Chrome”
Atklāta augsta riska ievainojamība "Google Chrome" un citās "Chromium" bāzētās pārlūkprogrammās, liecina informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" publiskotā informācija.
Šī ievainojamība nozīmē, ka uzbrucējs var panākt, lai lietotāja dators izpilda kaitīgu programmas kodu, ja lietotājs atver īpaši izveidotu ļaunprātīgu mājaslapu.
Uzbrukums notiek tīmekļa pārlūkā, bet kombinācijā ar citām ievainojamībām tas var radīt daudz nopietnāku apdraudējumu. "Cert.lv" norāda, ka "Google" ziņo, ka ievainojamība jau tiek izmantota reālos uzbrukumos.
Ietekmētas uz "Windows" un "macOS" ir "Google Chrome" versijas pirms 145.0.7632.75, un uz "Linux" ir "Google Chrome" versijas pirms 144.0.7559.75.
"Cert.lv" aicina lietotājus atjaunināt pārlūkprogrammas uz jaunākajām versijām.
Institūcija "Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā atbilstoši Nacionālās kiberdrošības likumam. Iestādes uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.