Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola.
Runā Rīga
Šodien 13:55
Ūdensvada avārijas dēļ otrdien pārtrauktas mācības Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā
Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā otrdien pārtraukts mācību process ūdensvada avārijas dēļ, informēja Rīgas domē.
Skola par situāciju informējusi skolēnu vecākus "E-klasē".
Plānots, ka mācības atsāksies trešdien pēc avārijas seku novēršanas. Patlaban precīzs darbu pabeigšanas termiņš vēl nav zināms, taču avārijas likvidēšanai piešķirta augstākā prioritāte, norāda pašvaldībā.