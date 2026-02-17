Ūdensvada avārijas dēļ otrdien pārtrauktas mācības Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā
foto: Rīgas dome
Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola.
Runā Rīga

Ūdensvada avārijas dēļ otrdien pārtrauktas mācības Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskolā otrdien pārtraukts mācību process ūdensvada avārijas dēļ, informēja Rīgas domē.

Ūdensvada avārijas dēļ otrdien pārtrauktas mācības...

Skola par situāciju informējusi skolēnu vecākus "E-klasē".

Plānots, ka mācības atsāksies trešdien pēc avārijas seku novēršanas. Patlaban precīzs darbu pabeigšanas termiņš vēl nav zināms, taču avārijas likvidēšanai piešķirta augstākā prioritāte, norāda pašvaldībā.

Tēmas

RīgaRīgas dome

Citi šobrīd lasa