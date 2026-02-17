Mūžībā devies ilggadējais Ludzas slimnīcas vadītājs un deputāts Juris Atstupens
foto: Ludzas novada pašvaldība
Juris Atstupens (1958-2026).
Novadu ziņas

Mūžībā devies ilggadējais Ludzas slimnīcas vadītājs un deputāts Juris Atstupens

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Saņemta sēru vēsts no Latgales. "Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 2026. gada 14. februārī pārstāja pukstēt ilggadējā slimnīcas vadītāja, ārsta Jura Atstupena sirds," vēstī SIA „Ludzas medicīnas centrs” kolektīvs.

Mūžībā devies ilggadējais Ludzas slimnīcas vadītāj...

Juris Atstupens (1958-2026) bija Ludzas novada pašvaldības domes deputāts un SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis.

Ludzas novada pašvaldība  un SIA „Ludzas medicīnas centrs” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Jura Atstupena tuviniekiem, kolēģiem, draugiem, daudzajiem pacientiem un visiem, kam viņš bija svarīgs.

Atvadīšanās notiks 18. februārī plkst. 12:00 Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā.

Tēmas

In MemoriamLudzas novads

Citi šobrīd lasa