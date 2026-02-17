Juris Atstupens (1958-2026).
Novadu ziņas
Šodien 13:11
Mūžībā devies ilggadējais Ludzas slimnīcas vadītājs un deputāts Juris Atstupens
Saņemta sēru vēsts no Latgales. "Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 2026. gada 14. februārī pārstāja pukstēt ilggadējā slimnīcas vadītāja, ārsta Jura Atstupena sirds," vēstī SIA „Ludzas medicīnas centrs” kolektīvs.
Juris Atstupens (1958-2026) bija Ludzas novada pašvaldības domes deputāts un SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes loceklis.
Ludzas novada pašvaldība un SIA „Ludzas medicīnas centrs” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Jura Atstupena tuviniekiem, kolēģiem, draugiem, daudzajiem pacientiem un visiem, kam viņš bija svarīgs.
Atvadīšanās notiks 18. februārī plkst. 12:00 Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā.