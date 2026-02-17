75 gadus vecais valcēnietis Tartu maratonā iegūst pirmo vietu.
Valcēnietis Andris Dainis ar izcilu sniegumu startējis prestižajā slēpošanas notikumā – "Tartu Maraton", kas šogad norisinājās 14.–15. februārī Igaunijā.
Sportists piedalījās 63 kilometru klasiskajā distancē, finišējot ar laiku 4:32:59.2. Savā vecuma grupā V75 viņš izcīnīja 1. vietu, bet kopvērtējumā ierindojās 802. pozīcijā, apliecinot augstu sportisko meistarību, neatlaidību un teicamu fizisko sagatavotību.
75 gadu vecumā sasniegtais rezultāts ir iedvesmojošs piemērs gan jaunajiem sportistiem, gan ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam.
Tartu slēpošanas maratons ir vienas no vecākajām distanču slēpošanas sacensībām pasaulē, un tā vēsture aizsākās 1960.gadā. Mūsdienās tas iekļauts prestižajā pasaules tūrē “FIS Worldloppet Cup”, tā piesaistot neskaitāmu pasaules valstu maratontūristus.