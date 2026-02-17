Ņem vērā! Vairākos reģionālo autobusu maršrutos stājušās spēkā izmaiņas
Autotransporta direkcija (ATD) informē, ka reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē uz Gulbeni, Daukstēm, Jaungulbeni, Madonu, Puidzuli, Tirzu, Velēnu, Adulienu, Stariem, Alūksni, Balviem, Silaciemu būs izmainīti dažu reisu sākšanas laiki, kā arī kustības sarakstiem pievienotas pieturas. Izmaiņas stājušās spēkā arī citos reģionos.
Savukārt Gulbenes novadā izmaiņas pielāgotas skolēnu vajadzībām.
Vienlaikus pieturu "Grīviņi" Cēsu novadā no šodienas pasažieri varēs izmantot visos reģionālās nozīmes maršruta Valmiera- Cēsis reisos un dažos reisos maršrutā Cēsis-Valmiera-Ainaži.
Savukārt reģionālās nozīmes autobusu maršrutā Limbaži-Viļķene-Salacgrīva reisos pieturas "Pagrieziens uz Aloju" nosaukums mainīts uz "Ezerkrogs".
Reģionālo autobusu maršrutā Jelgava-Lielsesava pasažieri turpmāk varēs iekāpt vai izkāpt pieturā "Raiņi", kas pēc nesen pabeigtajiem remontdarbiem atrodas jaunā vietā. Attiecīgi vienas pieturas vietā izveidotas divas pieturas - katra savā ceļa pusē.
Tikmēr Jēkabpils novadā no šodienas tiek slēgts reģionālās nozīmes maršruts Jēkabpils-Cukuriņi. Saistībā ar to maršrutā Jēkabpils-Dunava turpmāk visos reisos darba dienās autobuss brauks tikai līdz Dunavai vai no tās. Vienlaikus ir lēmums bez pašvaldības līdzfinansējuma un tikai ar valsts dotējumu turpināt nodrošināt reģionālo autobusu satiksmi posmā Rubeņi-Slate maršrutos Jēkabpils-Zasa-Slate-Rubeņi un Zasa-Ģērķēni-Slate-Rubeņi, nemainot kustības sarakstus divos līdz šim līdzfinansētajos reisos.