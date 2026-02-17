Kuldīgas novadā deg saimniecības ēka; ugunsdzēsēji izglābj 40 vistas
Vakar no ugunsgrēka Kuldīgas novada Rendas pagastā izglābtas 40 vistas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 9.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Kuldīgas novada Rendas pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka 150 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā izglābtas 40 vistas. Plkst. 13.30 darbs notikuma noslēdzās.
Plkst. 19.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Daukstu pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka 180 kvadrātmetru platībā. No liesmām tika pasargāts blakus piebūvētais malkas šķūnis, kā arī 30 metru attālumā esošā dzīvojamā māja. Plkst. 00.46 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Šorīt plkst. 5.26 saņemts izsaukums uz Talsu novada Laucienes pagastu, kur kokapstrādes uzņēmumā dega iekārta 15 kvadrātmetru platībā un grīda 10 kvadrātmetru platībā. Plkst. 7.50 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks lokalizēts, un patlaban ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā.
Aizvadītajā diennaktī glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega traktortehnika, elektrības sadales skapis, atkritumu konteiners, saimniecības ēka, vieglās automašīnas, bet četros gadījumos sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 66 izsaukumus - 9 uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem, bet 20 izsaukumi bija maldinājumi.