Valkas autoosta.
Novadu ziņas
Šodien 18:18
Izmaiņas autobusu kustībā Valkā no 17. februāra
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) informē, ka plānotās izmaiņas vilcienu kustības grafikā stāsies spēkā 17.februārī pēc būvdarbu posma pabeigšanas un drošas satiksmes pārslēgšanas.
Tādējādi no 17. februāra, mainoties vilcienu kustības sarakstam, autobuss no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu kursēs plkst. 21.18 (maršruta Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta reiss plkst. 20.50 no Valkas autoostas, kursē katru dienu).
Atgādinām, ka izmaiņu vilcienu kustībā dēļ no 4. februāra ir:
- atklāts maršruta Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta reiss plkst. 4.50 no Valkas autoostas un slēgts reiss plkst. 4.35 no Valkas autoostas (kursē darba dienās);
- atklāts maršruta Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta reiss plkst. 12.08 no Valkas autoostas un slēgts reiss plkst. 12.10 no Valkas autoostas (kursē piektdienās, sestdienās, svētdienās);
- atklāts maršruta Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta reiss plkst. 17.17 no Valkas autoostas (kursē piektdienās, sestdienās, svētdienās), bet slēgti reisi no Valkas autoostas plkst. 17.04 (kursē sestdienās, svētdienās) un plkst. 17.17 (kursē piektdienās).
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
LDz atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni.