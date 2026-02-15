Mūžībā devusies izcilā operdziedātāja un vokālā pedagoģe Lilija Greidāne
Mūžībā devusies dziedātāja, vokālā pedagoģe un spoža Latvijas operas soliste Lilija Greidāne, informē Latvijas Nacionālā opera un balets.
Lilija Greidāne dzimusi 1944. gada 14. novembrī un mūžībā devusies šā gada 13. februārī.
Greidānes radošais mūžs vairāk nekā trīsdesmit gadu bijis cieši saistīts ar Latvijas Nacionālo operu. Dziedātāju raksturoja īpašs balss tembrs, karalisks skatuves šarms un spēja izcelt katra atveidotā tēla būtību, spilgti interpretējot gan vadošās, gan raksturlomas.
Viņas repertuārā bija vairāk nekā 30 lomu, tostarp Mimī, Lelde, Adriāna Lekuvrēra, Mikaēla, Dezdemona, Laimdota, Donna Anna, Elizabete un daudzas citas. Greidāne piedalījās arī vokāli simfonisko skaņdarbu atskaņojumos un dziedāja kamermūziku.
Ilgus gadus Lilija Greidāne bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālās katedras vadītāja, kā arī jauno operdziedoņu pedagoģe.
Par mūža ieguldījumu mākslā viņa 2007. gadā saņēmusi Latvijas Gāzes Gada balvu operai, bet 2023. gadā viņas darbs novērtēts ar Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu.